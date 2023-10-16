Буданов убедил 19 россиян сдаться в плен: спецназовец рассказал об одной из операций ГУР
Буданов непосредственно участвует в некоторых операциях ГУР
liga.net
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов во время одной спецоперации убедил 19 военных армии России сдаться в плен.
Об этом рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения ГУР "Артан" Александр "Лютый". Так, по его словам, Кирилл Буданов непосредственно участвует в некоторых операциях ГУР.
Как рассказал "Лютый", во время одного из заданий штурмовая группа россиян пыталась без огневого поражения просто покинуть зону действия, потому что поняла, что сопротивляться уже не способна. И именно тогда глава ГУР Кирилл Буданов убедил их сдаться в плен.
"Он буквально в личном разговоре, только одними переговорами по рации, заставил 19 россиян просто сдаться в плен. Это невероятная сила духа. Все тогда почувствовали такой моральный подъем, когда услышали голос нашего начальника. Ведь большинство тогда не догадывались, что вместе с нами, в нашем секторе, находится начальник ГУР", - вспоминает Александр.
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