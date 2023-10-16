Буданов убедил 19 россиян сдаться в плен: спецназовец рассказал об одной из операций ГУР

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов во время одной спецоперации убедил 19 военных армии России сдаться в плен.

Об этом рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения ГУР "Артан" Александр "Лютый". Так, по его словам, Кирилл Буданов непосредственно участвует в некоторых операциях ГУР.

Как рассказал "Лютый", во время одного из заданий штурмовая группа россиян пыталась без огневого поражения просто покинуть зону действия, потому что поняла, что сопротивляться уже не способна. И именно тогда глава ГУР Кирилл Буданов убедил их сдаться в плен.