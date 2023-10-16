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Оккупанты в Авдеевке уже потеряли более 60 танков и две сотни единиц личного состава - аналитик

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ВСУ остановили оккупантов

Оккупанты в Авдеевке уже потеряли более 60 танков и две сотни единиц личного состава - аналитик

Азов

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Российские оккупанты во время попыток возобновить наступление под Авдеевкой потеряли более 60 танков и БТР. Об этом со ссылкой на военного аналитика Юлиана Рипке пишет BILD.

По его словам, российские оккупанты перешли в наступление, попытавшись занять город. Для этого они привлекли более 100 единиц техники, в частности: танки, БТР, БМП, грузовики. Россияне попали под огонь артиллерии и ПТУР, из-за чего были отброшены назад.

По оценке аналитика, убито более 200 российских солдат, потеряно более 60 танков и БТР.

"План российских войск заключался в том, чтобы создать большой котел, обойдя Авдеевку с запада. Для этого они хотели захватить поселки Северное, Степное и Бердичи. ВСУ смогли остановить наступающих под Северным и на железнодорожной линии в Степном.

По данным Репке, несмотря на потери, ВС РФ не намерены отказываться от наступления на Авдеевку, город может повторить судьбу Бахмута", - пишет BILD.

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В статье: война с россией
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Источник:
tsn

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