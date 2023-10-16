Израиль отказал Зеленскому в визите: не ко времени - СМИ

Израиль ответил отказом на запрос Офиса президента по просьбе дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского в страну после нападения со стороны исламистской группировки ХАМАС.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на ивритоязычные СМИ.

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Сообщается, что израильская сторона мотивировала отказ тем, что сейчас визит Зеленского "не ко времени".

Напомним, что11 октября портал Axios со ссылкой на собеседников в украинской и израильской власти сообщил, что Офис президента Украины направил запрос израильской стороне с просьбой дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского.

Ожидалось, что визит украинского президента имел целью проявить солидарность с Израилем, который 7 октября подвергся нападению со стороны исламистской группировки ХАМАС.