Израиль отказал Зеленскому в визите: не ко времени - СМИ
Пока что в Израиль президент Украины не поедет
BBC
Израиль ответил отказом на запрос Офиса президента по просьбе дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского в страну после нападения со стороны исламистской группировки ХАМАС.
Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на ивритоязычные СМИ.
Сообщается, что израильская сторона мотивировала отказ тем, что сейчас визит Зеленского "не ко времени".
Напомним, что11 октября портал Axios со ссылкой на собеседников в украинской и израильской власти сообщил, что Офис президента Украины направил запрос израильской стороне с просьбой дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского.
Ожидалось, что визит украинского президента имел целью проявить солидарность с Израилем, который 7 октября подвергся нападению со стороны исламистской группировки ХАМАС.
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