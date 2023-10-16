Фьюри: Я стряхну Усика, как дождь со своего плеча

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) рассказал, чего ждет от поединка с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO), который может состояться уже в конце года.

"Я разберусь с малышом. Я стряхну его, как дождь со своего плеча. Но перед этим днём я буду выкладываться на сто процентов с каждым противником, которого встречу", — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в ближайшие месяцы.