Фьюри: Я стряхну Усика, как дождь со своего плеча
Тайсон продолжает пустословить
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) рассказал, чего ждет от поединка с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO), который может состояться уже в конце года.
"Я разберусь с малышом. Я стряхну его, как дождь со своего плеча. Но перед этим днём я буду выкладываться на сто процентов с каждым противником, которого встречу", — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.
Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в ближайшие месяцы.
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