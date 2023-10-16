  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Фьюри: Я стряхну Усика, как дождь со своего плеча
В тренде

Фьюри: Я стряхну Усика, как дождь со своего плеча

Общие новости
(1 голосов)

Тайсон продолжает пустословить

Фьюри: Я стряхну Усика, как дождь со своего плеча

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) рассказал, чего ждет от поединка с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO), который может состояться уже в конце года.

"Я разберусь с малышом. Я стряхну его, как дождь со своего плеча. Но перед этим днём я буду выкладываться на сто процентов с каждым противником, которого встречу", — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в ближайшие месяцы.

По теме
yellow-arrow
Промоутер Усика рассказал, почему Фьюри согласился на бой с Александром
yellow-arrow
"Армия дронов" установила абсолютный недельный рекорд по уничтоженной вражеской технике
yellow-arrow
Израиль отказал Зеленскому в визите: не ко времени - СМИ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде