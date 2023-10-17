Почти сто единиц уничтоженной техники за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
За понедельник было ликвидировано 800 оккупантов
Zelenskiy Official
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 17.10.23.
За понедельник, 16 октября, было ликвидировано еще 800 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 289430 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 96 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 26 единиц артиллерийских систем и 14 танков.
Потери россиян в технике:
- танков - 4979 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 9405 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 6936 (+26) ед,
- РСЗО - 814 (0) ед,
- средства ПВО - 547 (0) ед,
- самолетов - 318 (0) ед,
- вертолетов - 317 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5291 (+11) ед,
- крылатые ракеты - 1531 (+2) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9293 (+22) ед,
- специальная техника - 982 (+1) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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