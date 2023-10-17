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Почти сто единиц уничтоженной техники за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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За понедельник было ликвидировано 800 оккупантов

Почти сто единиц уничтоженной техники за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 17.10.23.
За понедельник, 16 октября, было ликвидировано еще 800 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 289430 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 96 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 26 единиц артиллерийских систем и 14 танков.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4979 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 9405 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 6936 (+26) ед,
  • РСЗО - 814 (0) ед,
  • средства ПВО - 547 (0) ед,
  • самолетов - 318 (0) ед,
  • вертолетов - 317 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5291 (+11) ед,
  • крылатые ракеты - 1531 (+2) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9293 (+22) ед,
  • специальная техника - 982 (+1) ед.
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В статье: война с россией
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