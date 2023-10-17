Войска рф ночью били Шахедами и ракетой Х-59 по Украине. В Воздушных силах рассказали о сбитых целях
Известны результаты работы ПВО
вільні джерела
Ночью 17 октября противник применил шесть ударных БпЛА типа "шахед" из района мыса Чуада (Крым) и одну управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
Все семь целей были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины на южном направлении.
Также зафиксировано применение противником двух зенитных управляемых ракет С-300 на восточном направлении.
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Источник:Повітряні Сили ЗС України
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