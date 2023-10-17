ВСУ нанесли удары по аэродромам возле оккупированных Бердянска и Луганска. Один из самых серьезных ударов за войну - источник

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска - поразили два вертолета, - сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

Российские источники подтвердили удар по аэродромам.

"Один из самых серьезных ударов за все время СВО. Если не самый серьезный": россияне подтвердили удары по аэродромам в Луганске и Бердянске

Для того, чтобы российская ПВО не выглядела так смешно, сразу вбросили версию о "нанесли удар ракетами ATACMS", которые Украина до сих пор не получила.

"Есть потери и в людях и в технике. О том что "надо делать выводы чтобы такого больше не повторилось" писать бессмысленно. Такое будет повторятся пока идет война. Надо быть к этому готовым", - сухо констатируют российские военные блогеры.