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ВСУ нанесли удары по аэродромам возле оккупированных Бердянска и Луганска. Один из самых серьезных ударов за войну - источник

Общие новости
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Известно о поражении, как минимум, двух вертолетов

ВСУ нанесли удары по аэродромам возле оккупированных Бердянска и Луганска. Один из самых серьезных ударов за войну - источник

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка

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В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска - поразили два вертолета, - сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

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Российские источники подтвердили удар по аэродромам.

"Один из самых серьезных ударов за все время СВО. Если не самый серьезный": россияне подтвердили удары по аэродромам в Луганске и Бердянске

Для того, чтобы российская ПВО не выглядела так смешно, сразу вбросили версию о "нанесли удар ракетами ATACMS", которые Украина до сих пор не получила.

"Есть потери и в людях и в технике. О том что "надо делать выводы чтобы такого больше не повторилось" писать бессмысленно. Такое будет повторятся пока идет война. Надо быть к этому готовым", - сухо констатируют российские военные блогеры.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.10.2023 в 11:08
Гарна новина! Побільше б таких, щоб викинути окупанта в своє болото!
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