Удар по общежитию в Славянске: под завалами ищут людей
Оккупанты продолжают обстрел гражданской инфраструктуры
ДСНС
Под завалами общежития, которое частично разрушено в результате ночного обстрела центра Славянска, по предварительной информации, находятся два человека.
"В результате обстрела разрушениям подверглось 5-этажное здание общежития. По предварительной информации, под завалами находятся два человека", - пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
На месте происшествия работают спасатели Донецкой области и сводный отряд ГСЧС. Продолжаются аварийно-спасательные работы.
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Источник:pravda
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