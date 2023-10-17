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Удар по общежитию в Славянске: под завалами ищут людей

Общие новости
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Оккупанты продолжают обстрел гражданской инфраструктуры

Удар по общежитию в Славянске: под завалами ищут людей

ДСНС

UA-Футбол
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Под завалами общежития, которое частично разрушено в результате ночного обстрела центра Славянска, по предварительной информации, находятся два человека.

"В результате обстрела разрушениям подверглось 5-этажное здание общежития. По предварительной информации, под завалами находятся два человека", - пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

На месте происшествия работают спасатели Донецкой области и сводный отряд ГСЧС. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

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В статье: война с россией
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Источник:
pravda

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