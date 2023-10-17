Уничтожено 9 вертолетов и установка ПВО. В ССО рассказали об операциях в Бердянске и Луганске

В результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске было уничтожено девять российских вертолетов, установку ПВО, склад боеприпасов и многое другое.

Сообщается, что Силы специальных операций получили данные об использовании россиянами аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывания на них значительного количества авиационной и специальной техники, и боеприпасов.

Указанные данные проверили и получили подтверждение. Координаты и необходимые данные передали для поражения подразделениям Сил обороны. В результате бойцы нанесли огневой удар в ночь с 16 на 17 октября, и захватчики понесли значительные потери.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

девять вертолетов различных модификаций

специальная техника, которая находилась на аэродромах

пусковая установка ПВО

склад боеприпасов

повреждены взлетные полосы аэродромов

Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4:00. Детонация в Луганске продолжалась до 11:00.

Потери в живой силе противника составляют десятки погибшими и ранеными. Тела до сих пор достают из-под завалов.