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Уничтожено 9 вертолетов и установка ПВО. В ССО рассказали об операциях в Бердянске и Луганске

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В ССО сообщили о результатах ударов по аэродромам

Уничтожено 9 вертолетов и установка ПВО. В ССО рассказали об операциях в Бердянске и Луганске

ССО

UA-Футбол
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В результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске было уничтожено девять российских вертолетов, установку ПВО, склад боеприпасов и многое другое.

Сообщается, что Силы специальных операций получили данные об использовании россиянами аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывания на них значительного количества авиационной и специальной техники, и боеприпасов.

Указанные данные проверили и получили подтверждение. Координаты и необходимые данные передали для поражения подразделениям Сил обороны. В результате бойцы нанесли огневой удар в ночь с 16 на 17 октября, и захватчики понесли значительные потери.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

  • девять вертолетов различных модификаций
  • специальная техника, которая находилась на аэродромах
  • пусковая установка ПВО
  • склад боеприпасов
  • повреждены взлетные полосы аэродромов

Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4:00. Детонация в Луганске продолжалась до 11:00.

Потери в живой силе противника составляют десятки погибшими и ранеными. Тела до сих пор достают из-под завалов.

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В статье: война с россией
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Источник:
rbc

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