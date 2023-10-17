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Джош Тейлор: Я думаю Усик доставит Фьюри большие проблемы благодаря своим движениям

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Американец сделал прогноз на бой

Джош Тейлор: Я думаю Усик доставит Фьюри большие проблемы благодаря своим движениям

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Американский боксер Джош Тейлор высказался о предстоящем бое Александра Усика и Тайсона Фьюри:

"Я думаю Усик доставит Фьюри большие проблемы благодаря своим движениям, своему стилю, своему удару и другим вещам. 100%. Я думаю, что он даже будет небольшим кошмаром для Тайсона.

Но, как я всегда говорил, большой боксер побеждает маленького. Я просто думаю, что Тайсон слишком большой и слишком мощный для Усика. Тайсон немножко великоват для Усика, к тому же у него хороший боксерский интеллект. Он слишком большой для того, чтобы быть побитым Усиком. Даже Даниэль Дюбуа доставил Усику проблемы".

Бой Фьюри – Усик должен состояться 23 декабря 2023 года, но дата может быть перенесена на январь 2024-го.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Джош Тейлор
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Источник:
Sport.ua

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