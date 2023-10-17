Угис Крастиньш: Попробуем снова пробиться в Лигу наций со сборной Украины

Календарный год для главного тренера мужской сборной Украины по волейболу и львовского "Барком-Кажаны" Угиса Крастиньша выдался тяжелым. Наставник подвел итоги и высказался о перспективах.

- Если говорить конкретно о матчах сборной в нынешнем сезоне, то какой (или какие) на Ваш взгляд были со знаком плюс, а про какие хочется быстрее забыть, где совсем ничего не получилось?

- С положительной точки зрения хочу выделить два поединка, причем, как это ни странно будет выглядеть, где мы уступили. В первую очередь это игра с Бразилией. Мы играли на площадке соперников, при переполненных трибунах с одной из ведущих команд мира и вели по сетам 2:1. Особенно запомнилась первая партия, которую мы выиграли со счетом 38:36. У нас многое получалось и бразильцы такого явно не ожидали. Если бы у нас было побольше опыта проведения таких матчей, то, уверен, мы бы сумели довести игру до победы. Но бразильцы в итоге смогли изменить ситуацию в свою сторону и добиться успеха.

Вторая игра – это четвертьфинал чемпионата Европы со Словенией. И здесь мы выглядели абсолютно не хуже соперников, которые в итоге завоевали бронзовые медали. Ключевой оказалась вторая партия, в которой мы уступили 29:31. А если бы нам удалось реализовать хотя бы один из четырех сетболов, итог встречи вполне мог быть в нашу пользу.

Еще к положительным моментам могу отнести все 6 матчей группового этапа Золотой Евролиги, где мы не проиграли ни одной партии, были хорошие победы над Португалией и Испанией на чемпионате Европы, над Ираном и Чехией в олимпийском отборе.

Что касается неудачных матчей, то, к сожалению, их тоже хватало. Причины здесь были разные, и мы, по возможности, старались разбирать эти поражения и свои ошибки. Но, пожалуй, самые негативные эмоции остались после стартового поединка олимпийского отбора со сборной Кубы. Соперник был явно сильнее нас во всех компонентах. И хотя мы готовились к игре, знали, что будет нелегко, но к такой сильной игре наших оппонентов оказались неготовыми. Кстати, Куба едва не пробилась на Олимпиаду, обыграв, напомню, еще и Италию. Впрочем, у кубинцев еще будет возможность отобраться в Париж.

- Теперь у сборной Украины будет большой перерыв. Когда планируете снова собраться вместе?

- Если ничего не изменится, то сборную соберем только в мае следующего года по окончании клубного сезона. Будем готовиться к очередному турниру Золотой Евролиги и попробуем снова пробиться в Лигу наций.