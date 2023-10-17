"Почему все молчат по поводу Довбика, Мудрика, Трубина?" - экс-сотрудник Кривбасса объяснил свой побег из Украины

Бывший SMM-специалист " Кривбасса " Роман Лопатин прокомментировал свое невозвращение в Украину после выезда с криворожским клубом за границу.

– Роман, хотим услышать от вас комментарий о том, что вы не вернулись в Украину после выезда женской команды Кривбасса за границу?

– Не понимаю, почему это так резонировало. Официально никакого закона не нарушал, в Конституции Украины нет никакого запрета ни на выезд, ни на въезд. Я уехал официально, не пересекал границу как-то нелегально.

Мою историю журналисты раскрутили на фоне хайпа от поступка футболиста "Шахтера" Роспутька, уехавшего в решетку. Это вообще трэш.

У меня возникли некоторые семейные обстоятельства, о которых я не могу сказать публично, поэтому я решил не возвращаться [в Украину]. Я заранее уволился из "Кривбасса".

У нас во время войны уехали Довбик, Трубин, Мудрик, Гармаш. Почему все молчат о них? И это я назвал только самых известных футболистов. У нас какие-то двойные стандарты. Я не рвал отношения с Украиной, поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать свою страну и продолжаю донатить. Что именно мне инкриминируют?

– В Украине сейчас военное положение и мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. Вы ехали по разрешению Минмолодежьспорта в составе делегации "Кривбасса" и через некоторое количество дней должны были вернуться в Украину.

– Меня по этому поводу никто не инструктировал и я ничего не подписывал, – что должен был вернуться. Я понимаю, что сейчас тяжелое время для Украины и такие вопросы – хрупкая материя.

– По словам источников, "Кривбасс" не знал, что вы не планируете возвращаться и криворожская команда обратилась по этому поводу в полицию, Министерство молодежи и спорта Украины, а также пограничникам. Это правда?

- Не знаю. Я такого не слышал. Что они могут обратиться в полицию? Я никакого закона не нарушал.

– Вы говорите, что заранее уволились из клуба. Почему тогда вы были в составе делегации Кривбасса на выезд?

– Я пообещал, что доработаю сбор, потому что не хотел подводить клуб. В юридической плоскости мы с "Кривбассом" все урегулировали, я им благодарен за этот год работы. Это было круто.

– "Кривбасс" знал, что вы не будете возвращаться в Украину?

– Думаю, они не знали. Просто у меня возникли семейные обстоятельства. Моя семья находится за границей.

– Вы сказали, что отработали сбор и уехали, но по информации СМИ, ваш уход произошел во время матчей женской ЛЧ, так где правда?

– Что касается женской ЛЧ – это неправда. Мой уход произошел еще в середине лета, три месяца назад, когда женская команда "Кривбасса" ездила на контрольные матчи в Польшу. Туда приехали мои родственники и забрали меня. Вот и все.

– Общались ли вы с "Кривбассом" после своего ухода?

– Нет, мне никто не звонил, как и я. Мы разорвали отношения в юридической плоскости и пожелали друг другу успехов.

– Как вы оцените свой поступок с нравственной точки зрения?

– В моей жизни сложились определенные обстоятельства, и с моральной точки зрения я должен быть сейчас со своей семьей. Думаю, так поступил бы кто-либо в моей ситуации, ведь семья на первом месте, а потом идут все остальные вопросы.

– Виктор Вацко в эфире своей программы говорил, что слышал от коллег, что вы уже давно говорили, что планируете уехать за границу. Это правда?

– Нет, таких планов я не вынашивал.

– Где вы сейчас находитесь?

– В Германии. Я как футболист подписал контракт с клубом пятой лиги – "Цеденик". Скоро будет презентация. То есть у меня такая же ситуация, как с другими нашими футболистами, играющими за границей.

– Планируете ли вы вернуться в Украину?

– Конечно, когда изменятся обстоятельства, но сейчас это невозможно.

– Из-за войны?

– Нет, по семейным обстоятельствам. Сейчас у меня еще больше возможностей поддерживать страну и делать что-нибудь полезное.

– Что скажете о фотографе "Кривбасса" Романе Медведеве, который также не вернулся в Украину?

– У него своя история. О другом человеке я не буду говорить.