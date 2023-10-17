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Зеленский подтвердил использование ВСУ ракет ATACMS

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Президент поблагодарил США за выполнение договоренностей

Зеленский подтвердил использование ВСУ ракет ATACMS

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник подтвердил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.

В конце обращения, благодаря партнёров за помощь, Зеленский добавил: "Сегодня особая благодарность – Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень метко – ATACMS себя показали".

Напомним, сегодня, 17 октября, украинские военные нанесли ракетные удары по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

По информации Сил специальных операций, в результате атаки были уничтожены девять вертолетов россиян, система противовоздушной обороны, состав боеприпасов и не только.

При этом позже издание The Wall Street Journal сообщило, что для атаки украинские военные использовали ракеты ATACMS с радиусом действия примерно 160 километров (обычная дальность – 300 километров). Их, по информации журналистов, передали ВСУ в небольшом количестве.

При этом официальные лица США пока не подтверждали передачу Украине ракет ATACMS.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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Комментарии (2)
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Кукулькан (сине-гранатовый)
17.10.2023 в 19:54
"Много Атакамс - конец войне. Мало Атакамс - не конец войне." (старая индейская поговорка)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.10.2023 в 19:33
Левко...
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