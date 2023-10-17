Зеленский подтвердил использование ВСУ ракет ATACMS
Президент поблагодарил США за выполнение договоренностей
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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник подтвердил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.
В конце обращения, благодаря партнёров за помощь, Зеленский добавил: "Сегодня особая благодарность – Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень метко – ATACMS себя показали".
Напомним, сегодня, 17 октября, украинские военные нанесли ракетные удары по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.
По информации Сил специальных операций, в результате атаки
При этом позже издание The Wall Street Journal сообщило, что для атаки украинские военные использовали ракеты ATACMS с радиусом действия примерно 160 километров (обычная дальность – 300 километров). Их, по информации журналистов, передали ВСУ в небольшом количестве.
При этом официальные лица США пока не подтверждали передачу Украине ракет ATACMS.
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