Зеленский подтвердил использование ВСУ ракет ATACMS

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник подтвердил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.

В конце обращения, благодаря партнёров за помощь, Зеленский добавил: "Сегодня особая благодарность – Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень метко – ATACMS себя показали".

Напомним, сегодня, 17 октября, украинские военные нанесли ракетные удары по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

По информации Сил специальных операций, в результате атаки были уничтожены девять вертолетов россиян , система противовоздушной обороны, состав боеприпасов и не только.

При этом позже издание The Wall Street Journal сообщило, что для атаки украинские военные использовали ракеты ATACMS с радиусом действия примерно 160 километров (обычная дальность – 300 километров). Их, по информации журналистов, передали ВСУ в небольшом количестве.

При этом официальные лица США пока не подтверждали передачу Украине ракет ATACMS.