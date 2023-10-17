Бражко: В финале ЧМ болел за Францию - не хотел, чтобы Месси выиграл

Хавбек " Динамо " и молодежной сборной Украины Владимир Бражко рассказал, за какими игроками и командами он следит в мировом футболе.

– В "молодежке" вы играете под 17-м номером. Сейчас и у Яремчука у "Валенсии" этот номер, и у Зинченко в "Арсенале". Почему именно 17?

- Как только в "Динамо" перешел, играл под 17-м номером и мне понравилось. А еще с самого детства следил за Кевином де Брюйне и сейчас слежу, очень импонирует этот игрок. Он играл под 17-м номером. Я даже себе татуировку набил – 17 номер у меня на спине. И как-то пошло, пошло, пошло. Под этим номером играл, играл, играл.

– Де Брюйне? Но по игре раньше говорили, что больше следите за Каземиро, Бускетсом?

– Да. Еще Родри мне очень импонирует. А где Брюйне – он более атакующий игрок, я больше защитного плана. Потому я только его передачи смотрю. За позицией больше смотрю на Каземиро, Родри, Бускетса.

– А что касается клубов, кого поддерживаете?

– Я слежу за "Манчестер Сити", с тех пор как туда Пеп Гвардиола перешел. Мне очень нравится стиль команды, очень сильные игроки. И вообще чемпионат очень сильный.

– А вот в прошлом был чемпионат мира в Катаре, какую сборную поддерживали, за кем следили?

– За Бельгией. Потому что там де Брюйне. Я не болел, а следил. Больше ни за кем.

– В финале кого поддерживали: Аргентину или Францию?

– За Францию болел. Не хотел, чтобы Месси выиграл. Хотелось бы, чтобы и Роналду выиграл тогда, чтобы они поровну уходили.