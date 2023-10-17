Украина уже получила 31 обещанный танк M1A1 Abrams, - представитель армии США

Киев получил 31 танк M1A1 Abrams американского производства, обещанные ему администрацией Джо Байдена. Об этом "Голосу Америки" рассказал полковник Мартин О’Доннелл, представитель армии США в Европе и Африке.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

"Все украинцы, которые тренировались на танках вместе с американскими войсками в Германии, также вернулись на Украину вместе с боеприпасами и запасными частями к танкам", - добавил он.

Читайте также Зеленский подтвердил использование ВСУ ракет ATACMS

Чиновники говорят, что может пройти некоторое время, прежде чем "Абрамс" будут отправлены на поле боя, поскольку "украинским войскам следует удостовериться, что у них есть необходимые элементы поддержки, и определиться, когда и где использовать танки для достижения максимального эффекта против российских войск".

"Я думаю, что Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет использовать американские танки", — отметил собеседник американской новостной службы.

Ранее сообщалось, что Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки Украине танков Abrams в дополнение к ранее обещанному 31 американскому танку этого типа.