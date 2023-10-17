  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина уже получила 31 обещанный танк M1A1 Abrams, - представитель армии США
В тренде

Украина уже получила 31 обещанный танк M1A1 Abrams, - представитель армии США

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Сейчас США рассматривают возможность новых поставок

Украина уже получила 31 обещанный танк M1A1 Abrams, - представитель армии США

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Киев получил 31 танк M1A1 Abrams американского производства, обещанные ему администрацией Джо Байдена. Об этом "Голосу Америки" рассказал полковник Мартин О’Доннелл, представитель армии США в Европе и Африке.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

"Все украинцы, которые тренировались на танках вместе с американскими войсками в Германии, также вернулись на Украину вместе с боеприпасами и запасными частями к танкам", - добавил он.

Читайте такжеЗеленский подтвердил использование ВСУ ракет ATACMS

Чиновники говорят, что может пройти некоторое время, прежде чем "Абрамс" будут отправлены на поле боя, поскольку "украинским войскам следует удостовериться, что у них есть необходимые элементы поддержки, и определиться, когда и где использовать танки для достижения максимального эффекта против российских войск".

"Я думаю, что Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет использовать американские танки", — отметил собеседник американской новостной службы.

Ранее сообщалось, что Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки Украине танков Abrams в дополнение к ранее обещанному 31 американскому танку этого типа.

По теме
yellow-arrow
Залужный показал видео работы ATACMS
yellow-arrow
Сергей Скира обновил два рекорда сезона в Суперлиге
yellow-arrow
Сергей Ковалец: Командные действия молодежной сборной Украины были выше индивидуальных действий англичан
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде