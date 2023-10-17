Украина уже получила 31 обещанный танк M1A1 Abrams, - представитель армии США
Сейчас США рассматривают возможность новых поставок
Getty Images / Global Images Ukraine
Киев получил 31 танк M1A1 Abrams американского производства, обещанные ему администрацией Джо Байдена. Об этом "Голосу Америки" рассказал полковник Мартин О’Доннелл, представитель армии США в Европе и Африке.
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"Все украинцы, которые тренировались на танках вместе с американскими войсками в Германии, также вернулись на Украину вместе с боеприпасами и запасными частями к танкам", - добавил он.
Чиновники говорят, что может пройти некоторое время, прежде чем "Абрамс" будут отправлены на поле боя, поскольку "украинским войскам следует удостовериться, что у них есть необходимые элементы поддержки, и определиться, когда и где использовать танки для достижения максимального эффекта против российских войск".
"Я думаю, что Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет использовать американские танки", — отметил собеседник американской новостной службы.
Ранее сообщалось, что Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки Украине танков Abrams в дополнение к ранее обещанному 31 американскому танку этого типа.
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