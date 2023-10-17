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Сергей Скира обновил два рекорда сезона в Суперлиге

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Центровой провел невероятный матч

Сергей Скира обновил два рекорда сезона в Суперлиге

Фото: ФБУ

Новина українською

Центровой Черкасских Мавп Сергей Скира стал лучшим игроком матча Суперлиги, где его команда играла с Кривбассом — 71:51.

Бигмен номинальных хозяев сделал невероятный дабл-дабл — 25 очков (8/13 двухочковых, 9/12 штрафных), 18 подборов и поставил 4 блок-шота.

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Рейтинг эффективности, который составил 36 баллов, стал рекордным для этого сезона Суперлиги. Также новым рекордом сезона стали 18 подборов.

В четырех матчах сезона Скира за 23 минуты в среднем набирает 11.5 очка и 8.3 подбора (РЭ 16.8).

После четырех матчей Черкасские Мавпы имеют в своем активе три победы.

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Источник:
ФБУ

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