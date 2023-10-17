Украинская сборная по пляжной борьбе добыла три золота в финальном этапе Мировой серии-2023

Украинская сборная в пляжной борьбе завершила Мировую серию-2023! В завершающем этапе, который прошел в турецком городе Мугла, наши спортсмены завоевали два золота, две серебра и три бронзовые медали.

Самые высокие награды в этих соревнованиях получили Дарья Медвецкая (категория до 60 кг) и Оксана Кухта (до 70 кг), ставшие непобедимыми в своих весовых категориях. Серебряными призерами стали Юлия Засульская (до 50 кг) и Людмила Павловец (+70 кг). А бронзовые медали добыли в борьбе София Кушнир (до 60 кг), Алексей Борута (до 70 кг) и Елена Никитинская (до 70 кг), которая в этот раз отметилась победой в номинации "Top Technique".

Отметим, что после выступлений на четырех этапах Мировой серии и завершающем финале в Мугли определили чемпионов мира по пляжной борьбе-2023. В пяти из восьми весовых категорий наши украинские спортсмены получили призовые места, покорив топ-3 общего зачета.

Украинская сборная по пляжной борьбе снова продемонстрировала свой высокий профессионализм на международной арене.