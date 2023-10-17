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Цуренко в двух сетах обыграла Клоэ Паке и вышла во второй круг турнира в Тунисе

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Украинка одержала свою 40-ю победу за сезон

Цуренко в двух сетах обыграла Клоэ Паке и вышла во второй круг турнира в Тунисе

Фото: beIN SPORTS

Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала победу на старте турнира WTA 250 в Тунисе. В первом круге соревнований она обыграла Клоэ Паке из Франции.

Монастир, Тунис. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Клоэ Паке (Франция) 6:2, 6:3

Для украинки эта встреча с Клоэ стала второй в карьере и второй раз украинка сумела вырвать победу.

Леся Цуренко одержала 40-ю победу в этом сезоне, что является ее лучшим показателем с 2014 года.

Во втором круге соревнований украинка сыграет с американской теннисисткой Клэр Лю (№92 WTA).

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В статье: Леся Цуренко
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