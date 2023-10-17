Цуренко в двух сетах обыграла Клоэ Паке и вышла во второй круг турнира в Тунисе
Украинка одержала свою 40-ю победу за сезон
Фото: beIN SPORTS
Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала победу на старте турнира WTA 250 в Тунисе. В первом круге соревнований она обыграла Клоэ Паке из Франции.
Монастир, Тунис. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) - Клоэ Паке (Франция) 6:2, 6:3
Для украинки эта встреча с Клоэ стала второй в карьере и второй раз украинка сумела вырвать победу.
Леся Цуренко одержала 40-ю победу в этом сезоне, что является ее лучшим показателем с 2014 года.
Во втором круге соревнований украинка сыграет с американской теннисисткой Клэр Лю (№92 WTA).
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