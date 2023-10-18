6 вертолетов и 1 самолет уничтожены за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
За вторник было ликвидировано 620 оккупантов
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 18.10.23.
За вторник, 17 октября, было ликвидировано еще 620 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 290050 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 55 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 6 вертолетов и 1 самолет после ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске.
Потери россиян в технике:
- танков - 4981 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 9420 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 6944 (+8) ед,
- РСЗО - 814 (0) ед,
- средства ПВО - 547 (0) ед,
- самолетов - 319 (+1) ед,
- вертолетов - 323 (+6) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5301 (+10) ед,
- крылатые ракеты - 1534 (+2) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9303 (+10) ед,
- специальная техника - 982 (+1) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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