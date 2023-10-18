6 вертолетов и 1 самолет уничтожены за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 18.10.23.

За вторник, 17 октября, было ликвидировано еще 620 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 290050 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 55 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 6 вертолетов и 1 самолет после ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске.

Потери россиян в технике:

танков - 4981 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 9420 (+15) ед,

артиллерийских систем - 6944 (+8) ед,

РСЗО - 814 (0) ед,

средства ПВО - 547 (0) ед,

самолетов - 319 (+1) ед,

вертолетов - 323 (+6) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5301 (+10) ед,

крылатые ракеты - 1534 (+2) ед,

корабли / катера - 20 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9303 (+10) ед,

специальная техника - 982 (+1) ед.