Враг нанес 6 ракетных ударов по Запорожью: попал в многоэтажку, есть погибшие
На данный момент известно о двух погибших и четырех пострадавших
ДСНС
Ночью 18 октября россияне нанесли 6 ракетных ударов по Запорожью, попали в многоэтажный дом, есть погибшие и раненые.
"Сегодня ночью, в период времени с 01:33 по 01:48, рашистские террористические войска нанесли 6 ракетных ударов по территории города Запорожье. Тип ракет устанавливается.
Один из ударов пришелся на многоэтажный дом в центральной части города".
Малашко сообщил, что в результате террористической атаки один человек погиб, как минимум двое - ранены. Кроме того, повреждены 8 квартир. Он отметил, что жители дома эвакуированы, им будет предоставлено временное жилье.
"Работы продолжаются", - написал глава Запорожской ОГА.
Впоследствии, секретарь Запорожского горсовета Куртев сообщил, что количество погибших возросло до двух человек.
Прямая речь Куртева: "В настоящее время известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести".
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