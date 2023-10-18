Враг нанес 6 ракетных ударов по Запорожью: попал в многоэтажку, есть погибшие

Ночью 18 октября россияне нанесли 6 ракетных ударов по Запорожью, попали в многоэтажный дом, есть погибшие и раненые.

"Сегодня ночью, в период времени с 01:33 по 01:48, рашистские террористические войска нанесли 6 ракетных ударов по территории города Запорожье. Тип ракет устанавливается. Один из ударов пришелся на многоэтажный дом в центральной части города".

Малашко сообщил, что в результате террористической атаки один человек погиб, как минимум двое - ранены. Кроме того, повреждены 8 квартир. Он отметил, что жители дома эвакуированы, им будет предоставлено временное жилье.

"Работы продолжаются", - написал глава Запорожской ОГА.

Впоследствии, секретарь Запорожского горсовета Куртев сообщил, что количество погибших возросло до двух человек.