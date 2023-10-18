В США назвали количество переданных ракет ATACMS Украине

По словам западных чиновников, США отправили в Украину около 20 ракет ATACMS, - об этом сообщает The New York Times.

Полученные ВСУ ракеты, количество которых, по словам официальных лиц, было небольшим, представляют собой кассетные боеприпасы, которые выбрасывают 950 небольших бомб. Они могут нанести ущерб большой территории.

Оружие такого типа запрещено международным соглашением, которое США не подписывали.

Напомним, вчера, 17 октября, украинские военные подтвердили удар по аэродромам россиян во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Позже издание The Washington Post сообщило, что ВСУ для атаки использовали дальнобойные ракеты ATACMS.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил применение ATACMS в Украине. В Белом доме также официально подтвердили передачу ракет.

Ранее СМИ сообщали, что Украина получила менее дюжины (12) дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов Америки.