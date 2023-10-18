СБУ атаковала дронами военный лагерь в Курской области - Источник

Служба безопасности Украины в ночь на 18 октября атаковала беспилотниками военный лагерь возле аэродрома "Халино" в Курской области.

Служба безопасности в ночь на 18 октября организовала "хлопки" в полевом лагере россиян возле села Постоялые дворы.

По данным спецслужбы, неподалеку от военного аэродрома "Халино", размещались до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.

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Сейчас точное количество вражеских потерь уточняется, но собеседник УП утверждает, что поражения были мощными - зафиксировано не менее 18 попаданий дронов СБУ по лагерю.

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