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СБУ атаковала дронами военный лагерь в Курской области - Источник

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Зафиксировано не менее 18 попаданий дронов СБУ по лагерю

СБУ атаковала дронами военный лагерь в Курской области - Источник

Генштаб

UA-Футбол
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Служба безопасности Украины в ночь на 18 октября атаковала беспилотниками военный лагерь возле аэродрома "Халино" в Курской области.

Служба безопасности в ночь на 18 октября организовала "хлопки" в полевом лагере россиян возле села Постоялые дворы.

По данным спецслужбы, неподалеку от военного аэродрома "Халино", размещались до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.

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Сейчас точное количество вражеских потерь уточняется, но собеседник УП утверждает, что поражения были мощными - зафиксировано не менее 18 попаданий дронов СБУ по лагерю.

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В статье: война с россией
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