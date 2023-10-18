Путин заявил, что самолеты с "Кинжалами" будут патрулировать Черное море на постоянной основе
Российский диктатор решил напугать средиземноморский театр
Беларускі Гаюн
Российские самолеты, оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", на постоянной основе будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем.
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, передает Интерфакс.
"Это не угроза, то что я сейчас анонсирую - по моему поручению Воздушно-космические силы начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем и наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами Кинжал. Они, как известно, имеют дальность более 1000 км со скоростью 9 махов", – заявил он.
"Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за происходящим в Средиземном море", - добавил Путин.
Популярное сейчас
- В США назвали количество переданных ракет ATACMS Украине
- Ахметов поблагодарил Срну: Не испугался принять команду, зная, что мы планируем назначить нового тренера
- Тренер Мальты: Мудрик - невероятный игрок. Мы проиграли, потому что он постоянно создавал опасность
- Промоутер Усика рассказал, почему Фьюри согласился на бой с Александром
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО