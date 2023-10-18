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Путин заявил, что самолеты с "Кинжалами" будут патрулировать Черное море на постоянной основе

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Российский диктатор решил напугать средиземноморский театр

Путин заявил, что самолеты с "Кинжалами" будут патрулировать Черное море на постоянной основе

Беларускі Гаюн

Новина українською

Российские самолеты, оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", на постоянной основе будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем.

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Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, передает Интерфакс.

"Это не угроза, то что я сейчас анонсирую - по моему поручению Воздушно-космические силы начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем и наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами Кинжал. Они, как известно, имеют дальность более 1000 км со скоростью 9 махов", – заявил он.

"Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за происходящим в Средиземном море", - добавил Путин.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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