Украина официально приняла на вооружение три модификации танков Leopard
Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5
Getty Images / Global Images Ukraine
Министерство обороны Украины приняло на вооружение для Вооруженных сил Украины очередные образцы бронетехники: танки "Leopard" 2А6, "Leopard" 2А5 и "Leopard" 1А5.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказы о принятии их на вооружение ВСУ.
Танки "Leopard" модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, быстрой организации оборонительных рубежей.
"Эти танки Украина получила от западных партнеров, и они эффективно зарекомендовали себя в боях.
Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", - говорится в сообщении.
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