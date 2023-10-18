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Россияне ночью нанесли ракетный удар по стадиону Торпедо и спорткомплексу Динамо в Запорожье. ВИДЕО

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Россияне ночью нанесли ракетный удар по стадиону Торпедо и спорткомплексу Динамо в Запорожье. ВИДЕО

фото из свободных источников

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Ночью 18 октября россияне нанесли 6 ракетных ударов по Запорожью. Предварительно удар наносился ракетами комплексов С-300.

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Одна из ракет попали в многоэтажный жилой дом, есть погибшие и раненые. Еще одна ракета прилетела на территории местного стадиона "Торпедо".

В результате прилета на футбольном поле образовалась большая и глубокая воронка. От ударной волны разрушено инфраструктурное помещение спорткомплекса.

В сети появилось видео, как выглядит стадион после вражеского обстрела.

7-тысячный стадион хоть сейчас и не используется, но имеет большую историю. В свое время арена была домом для "Торпедо" и запорожского "Металлурга", выступавшего там до 2006 года.

Именно на этом стадионе прошел последний матч в жизни легендарного Валерия Лобановского. 7 мая 2002 года "Торпедо" принимал матч между местным "Металлургом" и киевским "Динамо". Именно во время этого поединка у тренера киевлян перенес инсульт, ставший следствием остановки сердца тренерской легенды в одной из запорожских больниц.

Еще один пострадавший спортивный объект в центре Запорожья в результате ночных ракетных обстрелов - спорткомплекс "Динамо", рядом с которым находилось много жилых многоэтажек.

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В статье: война с россией
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