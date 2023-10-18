Усик: Хотелось бы, чтобы бой с Фьюри состоялся в декабре, но я не уверен в этом
Поединок все же может быть перенесен на 2024 год
Фото: USYK17
Чемпион мира по версии WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) высказался о бое с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).
- Какие у тебя ощущения накануне боя с Фьюри?
- Очень хочется определения даты и места боя, чтобы выбрать место тренировок и готовиться. Я понимаю, что все шоу, пресс-конференции, раскручивание боя они будут, это элемент шоу. Но главное — это место и дата, тогда можно одевать шлем и в путь.
Сейчас нужно подлечить старые травмы, которые вылезли.
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- Сколько тебе нужно времени, чтобы подготовиться?
- Я каждый день тренируюсь, но лично для меня нужно 14 недель тренировочного лагеря. Первые 4 недели я буду делать определенную работу, чтобы войти в лагерь, а потом будут жесткие недели работы.
– Ты сам веришь, что этот бой может пройти в декабре?
– Нет. То, что он должен состояться в декабре – это хотелось бы. Очень этого хотелось бы. Но я не уверен.
– Некоторые люди до сих пор сомневаются, что это бой состоится, несмотря на подписанный контракт. По твоему мнению, может ли что-нибудь помешать этому бою?
– Конечно, может. Есть многие вещей, которые могут помешать этому поединку. Но хотелось, чтобы ничего этому не помешало. Действительно хочется довести до невероятного конца эту историю.
Напомним, что Усик и Фьюри должны провести поединок в Саудовской Аравии.
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