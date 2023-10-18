Усик: Хотелось бы, чтобы бой с Фьюри состоялся в декабре, но я не уверен в этом

Чемпион мира по версии WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) высказался о бое с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

- Какие у тебя ощущения накануне боя с Фьюри?

- Очень хочется определения даты и места боя, чтобы выбрать место тренировок и готовиться. Я понимаю, что все шоу, пресс-конференции, раскручивание боя они будут, это элемент шоу. Но главное — это место и дата, тогда можно одевать шлем и в путь.

Сейчас нужно подлечить старые травмы, которые вылезли.

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- Сколько тебе нужно времени, чтобы подготовиться?

- Я каждый день тренируюсь, но лично для меня нужно 14 недель тренировочного лагеря. Первые 4 недели я буду делать определенную работу, чтобы войти в лагерь, а потом будут жесткие недели работы.

– Ты сам веришь, что этот бой может пройти в декабре?

– Нет. То, что он должен состояться в декабре – это хотелось бы. Очень этого хотелось бы. Но я не уверен.

– Некоторые люди до сих пор сомневаются, что это бой состоится, несмотря на подписанный контракт. По твоему мнению, может ли что-нибудь помешать этому бою?

– Конечно, может. Есть многие вещей, которые могут помешать этому поединку. Но хотелось, чтобы ничего этому не помешало. Действительно хочется довести до невероятного конца эту историю.

Напомним, что Усик и Фьюри должны провести поединок в Саудовской Аравии.