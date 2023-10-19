HIMARS одной ракетой уничтожил две российских РСЗО БМ-21 Град. ВИДЕО

Украинский экипаж установки "HIMARS" одной ракетой уничтожил две вражеские РСЗО БМ-21 "Град".

Видеозапись успешной атаки опубликовала 43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясило.

На записи видно, что оккупанты припарковали две пусковые установки рядом с полевым складом боеприпасов, так что одного удара украинских воинов хватило, чтобы уничтожить сразу две реактивные установки и склад.

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"1) "Шарком" от Вернись живым и АЗС ОККО находим цель - БМ-21 "Град". Ведем ее.

2) Далее наблюдаем, как цель приводит нас к другой БМ-21 "Град" и составу боеприпасов.

3) Ожидаем полной остановки обеих "реактивок", чтобы убедиться, что они не уйдут, а мы хорошо прицелимся. Параллельно передаем координаты на HIMARS.

4) Дали – пуск! Полетный 120 секунд... 20... 10... Готово!

Результат словами не передать. Надо посмотреть, почувствовать и напомнить себе, что россияне стали хорошими благодаря вашему неравнодушию и средствам, которые вы задонатили на хорошие дела", - говорится в комментарии к видео.