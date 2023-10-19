Уничтожены вертолет и самолет. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
За среду было ликвидировано еще 630 оккупантов
The New York Times
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 19.10.23.
За среду, 18 октября, было ликвидировано еще 630 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 290680 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 128 единиц техники и вооружения. В частности, добавились: 1 вертолет, 1 самолет и 39 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4992 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 9437 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 6983 (+39) ед,
- РСЗО - 818 (+4) ед,
- средства ПВО - 548 (+1) ед,
- самолетов - 320 (+1) ед,
- вертолетов - 324 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5318 (+17) ед,
- крылатые ракеты - 1534 (0) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9337 (+34) ед,
- специальная техника - 985 (+3) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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