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Уничтожены вертолет и самолет. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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За среду было ликвидировано еще 630 оккупантов

Уничтожены вертолет и самолет. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

The New York Times

UA-Футбол
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 19.10.23.
За среду, 18 октября, было ликвидировано еще 630 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 290680 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 128 единиц техники и вооружения. В частности, добавились: 1 вертолет, 1 самолет и 39 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4992 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 9437 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 6983 (+39) ед,
  • РСЗО - 818 (+4) ед,
  • средства ПВО - 548 (+1) ед,
  • самолетов - 320 (+1) ед,
  • вертолетов - 324 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5318 (+17) ед,
  • крылатые ракеты - 1534 (0) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9337 (+34) ед,
  • специальная техника - 985 (+3) ед.
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В статье: война с россией
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