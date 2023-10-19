Уничтожены вертолет и самолет. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 19.10.23.

За среду, 18 октября, было ликвидировано еще 630 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 290680 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 128 единиц техники и вооружения. В частности, добавились: 1 вертолет, 1 самолет и 39 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: