Россия выпустила по Украине Шахеды и четыре типа ракет. Известно сколько сбила ПВО
Оккупанты снова нанесли удар
A. Gusev's Photo, Pacific Press
Россия с вечера 18 октября до утра 19 октября выпустила по Украине дроны-камикадзе и четыре типа ракет, в том числе баллистические. Силы ПВО сбили часть целей.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
С 20:00 18 октября по 5:00 19 октября оккупанты атаковали Украину, выпустив:
- 5 баллистических ракет Искандер М;
- зенитную управляемую ракету С-300;
- управляемую авиационную ракету Х-59;
- крылатую ракету (тип уточняется);
- 9 ударных Shahed-136/131.
Под ударом врага были промышленные, инфраструктурные, гражданские и военные объекты. Атакованы Донецкая, Николаевская, Сумская, Днепропетровская и Запорожская области.
Силы противовоздушной обороны сбили четыре цели: 3 дрона Shahed и управляемую авиационную ракету Х-59.
Напомним, поздно вечером 18 октября оккупанты ударили "Шахедом" по городу Сумы. Атакован объект инфраструктуры. Также после полуночи россияне ударили по Николаеву. В городе вспыхнул пожар, повреждены многоквартирные дома.
Кроме того, этой ночью взрывы слышали в Кривом Роге. Позже власти сообщили, что в регионе сбили вражескую ракету.
Популярное сейчас
- Мудрик: Там какой-то эксперт говорил, что не идет ни в Челси, ни в сборной
- Арда Туран об ударе по больнице в секторе Газа: Израиль убивает мирных жителей, ни в чем не повинных детей
- Кресты и мениск. Неймар будет прооперирован
- Войска рф ночью били Шахедами и ракетой Х-59 по Украине. В Воздушных силах рассказали о сбитых целях
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО