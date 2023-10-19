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Россия выпустила по Украине Шахеды и четыре типа ракет. Известно сколько сбила ПВО

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Оккупанты снова нанесли удар

Россия выпустила по Украине Шахеды и четыре типа ракет. Известно сколько сбила ПВО

A. Gusev's Photo, Pacific Press

UA-Футбол
Новина українською

Россия с вечера 18 октября до утра 19 октября выпустила по Украине дроны-камикадзе и четыре типа ракет, в том числе баллистические. Силы ПВО сбили часть целей.

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С 20:00 18 октября по 5:00 19 октября оккупанты атаковали Украину, выпустив:

  • 5 баллистических ракет Искандер М;
  • зенитную управляемую ракету С-300;
  • управляемую авиационную ракету Х-59;
  • крылатую ракету (тип уточняется);
  • 9 ударных Shahed-136/131.

Под ударом врага были промышленные, инфраструктурные, гражданские и военные объекты. Атакованы Донецкая, Николаевская, Сумская, Днепропетровская и Запорожская области.

Силы противовоздушной обороны сбили четыре цели: 3 дрона Shahed и управляемую авиационную ракету Х-59.

Напомним, поздно вечером 18 октября оккупанты ударили "Шахедом" по городу Сумы. Атакован объект инфраструктуры. Также после полуночи россияне ударили по Николаеву. В городе вспыхнул пожар, повреждены многоквартирные дома.

Кроме того, этой ночью взрывы слышали в Кривом Роге. Позже власти сообщили, что в регионе сбили вражескую ракету.

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В статье: война с россией
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Источник:
rbc

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