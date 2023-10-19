Сегодня экс-игрок и тренер киевского Динамо Александр Хацкевич отмечает юбилей
Круглая дата
Фото: shakhtar.com
Александр Николаевич Хацкевич родился 19 октября 1973-го в Минске. В национальной сборной Беларуси (1993-2005) провел 38 матчей (4 гола). На клубном уровне защищал цвета минского и киевского "Динамо". С украинским грандом 7 раз брал золото чемпионата, четырежды выигрывал Кубок страны.
Хацкевич был главным тренером сборной Беларуси (2014-2016) и киевского "Динамо". Под его руководством "бело-синие" дважды выиграли Кубок Украины и серебро первенства. 14 августа 2019 года Александр Николаевич и весь тренерский штаб были отправлены в отставку после третьего подряд вылета в квалификации Лиги чемпионов.
В сентябре 2022-го он возглавил кипрский ФК "Кармиотисса", правда, с командой он отработал всего 1,5 месяца. С того момента тренер находится без клуба.
Популярное сейчас
- Неймар - о травме: Это самый худший момент в моей жизни
- Олег Федорчук: Слабым местом сборной Украины является игра центральных защитников
- Уничтожены вертолет и самолет. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Войска рф ночью били Шахедами и ракетой Х-59 по Украине. В Воздушных силах рассказали о сбитых целях
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
Новости по теме
- 13:18 Украинские Волонтеры организовали матч ветеранов в Праге. Он посвящен борьбе Чехии и Украины против России
- 12:03 Украинские В Мудрика нужно верить и доверять ему – Хацкевич
- 12:33 Украинские Яремчуком в 18-летнем возрасте интересовался клуб Бундеслиги, но Суркис уговорил нападающего остаться в Динамо