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Сегодня экс-игрок и тренер киевского Динамо Александр Хацкевич отмечает юбилей

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Сегодня экс-игрок и тренер киевского Динамо Александр Хацкевич отмечает юбилей

Фото: shakhtar.com

UA-Футбол
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Александр Николаевич Хацкевич родился 19 октября 1973-го в Минске. В национальной сборной Беларуси (1993-2005) провел 38 матчей (4 гола). На клубном уровне защищал цвета минского и киевского "Динамо". С украинским грандом 7 раз брал золото чемпионата, четырежды выигрывал Кубок страны.

Хацкевич был главным тренером сборной Беларуси (2014-2016) и киевского "Динамо". Под его руководством "бело-синие" дважды выиграли Кубок Украины и серебро первенства. 14 августа 2019 года Александр Николаевич и весь тренерский штаб были отправлены в отставку после третьего подряд вылета в квалификации Лиги чемпионов.

В сентябре 2022-го он возглавил кипрский ФК "Кармиотисса", правда, с командой он отработал всего 1,5 месяца. С того момента тренер находится без клуба.

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В статье: Александр Хацкевич
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Комментарии (1)
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
19.10.2023 в 11:40
14 серпня 2019 року Олександра Миколайовича і весь тренерський штаб відправили у відставку після третього поспіль вильоту у кваліфікації Ліги чемпіонів. --- але тоді ще не знали, що буде в 2023 році, коли "Динамо" навіть у Лігу конференцій не потрапить і нічого, всі на місці.
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