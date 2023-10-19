Сегодня экс-игрок и тренер киевского Динамо Александр Хацкевич отмечает юбилей

Александр Николаевич Хацкевич родился 19 октября 1973-го в Минске. В национальной сборной Беларуси (1993-2005) провел 38 матчей (4 гола). На клубном уровне защищал цвета минского и киевского "Динамо". С украинским грандом 7 раз брал золото чемпионата, четырежды выигрывал Кубок страны.

Хацкевич был главным тренером сборной Беларуси (2014-2016) и киевского "Динамо". Под его руководством "бело-синие" дважды выиграли Кубок Украины и серебро первенства. 14 августа 2019 года Александр Николаевич и весь тренерский штаб были отправлены в отставку после третьего подряд вылета в квалификации Лиги чемпионов.

В сентябре 2022-го он возглавил кипрский ФК "Кармиотисса", правда, с командой он отработал всего 1,5 месяца. С того момента тренер находится без клуба.