Брат Шевчука: Первые минуты после обмена - незабываемые

Подполковник Государственной пограничной службы Украины Сергей Шевчук, родной брат вице-президента "Вереса" Вячеслава Шевчука, который защищал Мариуполь, пережил плен в Еленовке и собственными глазами видел теракт, который устроили россияне - рассказал о своем восстановлении и важности поддержки родных.

- Сергей, как идет процесс реабилитации и есть ли план - что дальше?

- Сейчас продолжаю проходить реабилитацию после тех ужасных событий. Недавно пережил очередную операцию. Надеюсь, через несколько месяцев начну учиться снова ходить на двух ногах.

Я уже принял решение продолжать военную карьеру. Подписал новый контракт с Государственной пограничной службой. Чувствую доверие со стороны командования и пытаюсь забыть ужасы пребывания в плену.

- Какими были первые минуты после возвращения из плена?

- Первые минуты после обмена - незабываемые. Когда обмен осуществлялся - мы видели российских пленных. Россияне сразу начали их строить, общение было в повышенном тоне. А нас наоборот - встречали объятиями, приветствовали на родной земле. Это в тот момент было очень важно.

- Помните первую после возвращения из плена встречу с родными? С братом?

- Первые эмоции от встречи с родными - объятия. Первым я услышал брата по телефону. На эмоциях не мог даже говорить. Очень хотелось как можно быстрее увидеться вживую. Горжусь семьей, которая меня всегда поддерживала. Благодаря им я живу сейчас. Мой брат - очень застенчивый человек. Он всегда помогает не медийно, а незаметно.

Недавно на торжественном мероприятии руководитель Западного регионального управления ГПСУ Виктор Бабюк публично его поблагодарил за помощь в лечении руки, которую он мог потерять. А брат это все делает от души, но тихо. Он очень переживает за судьбы защитников Украины. Очень уважаю его за это, - сказал Сергей Шевчук.