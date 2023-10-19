РосСМИ: На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали одного из идеологов российского вторжения в Украину
ВСУ ликвидировали Бабая
вільні джерела
Одной из цифр сегодняшней сводки Генштаба стал "самый известный казак в днр" Александр "Бабай" Можаев
О его скопировании уже сообщили z-военкрысы.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Можаев родился в рф, служил там и успел отсидеть 5 лет за торговлю коноплей, а также побыть в розыске за попытку убийства.
С 2014 года он воевал против ВСУ на Донбассе и участвовал в захвате административных зданий. Довоюет Можаев до 18 октября 2023 года, отправившись на Запорожском направлении к праотцам.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УНИАН
Популярное сейчас
- Англия и Мальта для сборных Украины, топ-матч в УПЛ. Расписание футбола на 16 – 22 октября
- Украине повезло, что Мальта сама закончила шоу. На матч с Италией Реброву нужны лидеры
- Защитник Челси – о Мудрике: Пожалуй, самый быстрый парень, которого я когда-либо видел в футболе
- Промоутер Усика рассказал, почему Фьюри согласился на бой с Александром
- Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн