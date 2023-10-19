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РосСМИ: На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали одного из идеологов российского вторжения в Украину

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ВСУ ликвидировали Бабая

РосСМИ: На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали одного из идеологов российского вторжения в Украину

вільні джерела

UA-Футбол
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Одной из цифр сегодняшней сводки Генштаба стал "самый известный казак в днр" Александр "Бабай" Можаев

О его скопировании уже сообщили z-военкрысы.

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Можаев родился в рф, служил там и успел отсидеть 5 лет за торговлю коноплей, а также побыть в розыске за попытку убийства.

С 2014 года он воевал против ВСУ на Донбассе и участвовал в захвате административных зданий. Довоюет Можаев до 18 октября 2023 года, отправившись на Запорожском направлении к праотцам.

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В статье: война с россией
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Источник:
УНИАН

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