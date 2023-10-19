Байден будет просить у Конгресса 60 миллиардов долларов для Украины - СМИ
Общий запрос составит около 100 миллиардов долларов
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Президент США Джо Байден ожидает получить $60 млрд для Украины и помощь для Израиля в запросе на финансирование в размере $100 млрд. - сообщает NBC News со ссылкой на источники
Издание сообщает, что ведущие законодатели Конгресса начинают получать детали нового пакета финансирования, который администрация Байдена, как ожидается, подаст в Конгресс на этой неделе.
Хотя он еще не окончательно сформирован, дополнительный пакет финансирования, вероятно, будет предусматривать выделение 60 миллиардов долларов для Украины, сообщили один из законодателей и два источника, знакомые с запросом на финансирование.
Другая часть запроса будет включать примерно 40 миллиардов долларов для оказания помощи Израилю, Тайваню и для усиления американо-мексиканской границы.
Общий запрос на дополнительное финансирование, который, как ожидается, будет подан на финансовый год, заканчивающийся в сентябре следующего года, составит около 100 миллиардов долларов.
Ожидается, что администрация Байдена официально подаст дополнительный запрос на 100 миллиардов долларов в пятницу, сообщают источники.
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