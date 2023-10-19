Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ (МП) в первом чтении
Рада проголосовала за запрет УПЦ МП
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.
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Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар в соцсетях
Законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, принят в первом чтении.
"За" проголосовали 267 нардепов.
- Слуга народа - 175
- ЕС - 26
- Батькивщина - 17
- Платформа за жизнь и мир - 1
- За будущее - 8
- Голос - 18
- Доверие - 12
- Восстановление Украины - 0
Сюмар отмечает, что в защиту УПЦ МП в Раде выступили в частности бывший сопредседатель запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко, нардеп Евгений Шевченко и исключенный из состава фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук.
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