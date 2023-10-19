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Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ (МП) в первом чтении

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Рада проголосовала за запрет УПЦ МП

Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ (МП) в первом чтении

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.

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Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар в соцсетях

Законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, принят в первом чтении.

"За" проголосовали 267 нардепов.

  • Слуга народа - 175
  • ЕС - 26
  • Батькивщина - 17
  • Платформа за жизнь и мир - 1
  • За будущее - 8
  • Голос - 18
  • Доверие - 12
  • Восстановление Украины - 0

Сюмар отмечает, что в защиту УПЦ МП в Раде выступили в частности бывший сопредседатель запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко, нардеп Евгений Шевченко и исключенный из состава фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук.

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В статье: война с россией
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Источник:
rbc

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