Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ (МП) в первом чтении

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.

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Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар в соцсетях

Законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, принят в первом чтении.

"За" проголосовали 267 нардепов.

Слуга народа - 175

ЕС - 26

Батькивщина - 17

Платформа за жизнь и мир - 1

За будущее - 8

Голос - 18

Доверие - 12

Восстановление Украины - 0

Сюмар отмечает, что в защиту УПЦ МП в Раде выступили в частности бывший сопредседатель запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко, нардеп Евгений Шевченко и исключенный из состава фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук.