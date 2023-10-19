Кулеба анонсировал постоянные поставки ATACMS Украине
По словам Кулебы, это результат договоренностей между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что США будут поставлять Украине больше дальнобойных ракет ATACMS и будут делать это на постоянной основе.
Об этом Кулеба сообщил в эфире телеканала 1+1, сообщает "Европейская правда".
Кулеба утвердительно ответил на вопрос, означает ли поставка первой партии ATACMS то, что США будут передавать их постоянно и в большем количестве.
По словам главы украинского МИД, это прямой результат договоренностей между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом, которые были достигнуты в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября.
"Если прочитать между строк выступление президента Зеленского после встречи с Байденом, из него можно было бы понять, что принято очень важное решение... Поэтому благодарим Соединенные Штаты за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи", – отметил Кулеба.
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Он также надеется, что в будущем Украина получит ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.
Напомним, что по данным издания New York Times, сейчас США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS.
Во вторник Зеленский сообщил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, нанеся удары по аэродромам российских оккупантов в захваченных Бердянске и Луганске.
Впоследствии эту информацию подтвердили в Белом доме. Там отметили, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный наносить удары на расстоянии до 165 километров.
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