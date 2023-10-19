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Усик сделал прогноз на бой Уайлдер - Джошуа

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Александр ответил с осторожностью

Усик сделал прогноз на бой Уайлдер - Джошуа

Фото: USYK17

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Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик (21-0, 14 KO) на канале USYK17 сделал прогноз на возможный бы Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO) и Энтони Джошуа 23 KO):

"Мне кажется, что было бы крутое сражение. У Уайлдера просто есть одна невероятная черта: когда он попадет один раз, можно уже не бить. Вот как раз в бою Джошуа – Уайлдер шансы 50 на 50, даже я бы сказал 60 на 40 в пользу Уайлдера, потому что он бьет невероятно сильно, а Энтони может пропускать. Если Деонтей доносит свой выстрел, то люди начинают лететь. Но интересный бой был бы".

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
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