В результате атаки российских Шахедов в Сумах поврежден спортивный комплекс Олимп
В результате взрыва в спортивном комплексе выбиты окна и повреждена крыша
suspilne.media
В результате попадания российского беспилотника в Сумах ночью 18 октября поврежден один из спортивных комплексов города и жилые дома рядом.
В результате взрыва в спортивном комплексе (район СНАУ) выбиты окна и повреждена крыша.
В начале 2000-х это была домашняя площадка "Сумыхимпром", где команда проводила матчи Суперлиги и Кубка Европы ФИБА.
У поврежденного спорткомплекса сейчас работает оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва. Об этом рассказала управляющая делами исполкома Сумского горсовета Юлия Павлик.
По словам местных властей, погибших и травмированных людей в результате взрыва нет.
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