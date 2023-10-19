В результате атаки российских Шахедов в Сумах поврежден спортивный комплекс Олимп

В результате попадания российского беспилотника в Сумах ночью 18 октября поврежден один из спортивных комплексов города и жилые дома рядом.

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В результате взрыва в спортивном комплексе (район СНАУ) выбиты окна и повреждена крыша.

В начале 2000-х это была домашняя площадка "Сумыхимпром", где команда проводила матчи Суперлиги и Кубка Европы ФИБА.

У поврежденного спорткомплекса сейчас работает оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва. Об этом рассказала управляющая делами исполкома Сумского горсовета Юлия Павлик.

По словам местных властей, погибших и травмированных людей в результате взрыва нет.