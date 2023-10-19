Балта покидает Кубок вызова по волейболу в 1/32 финала

Украинский волейбольный клуб "Балта" вылетел из Кубка вызова. В ответном матче 1/32 финала наша команда уступила азербайджанскому "Азерраилу".

Дебютная встреча "Балты" в еврокубках завершилась поражением в трех сетах. Для того чтобы выйти на следующую стадию турнира украинская команда должна была одержать победу со счетом 3:0 или 3:1.

Наиболее конкурентоспособной стала первая партия, однако победительницами стали волейболистки "Азерраила" – 25:23.

В дальнейшем гости просто удержали счет и довели дело до победы.

Кубок вызова по волейболу (женщины). 1/32 финала (ответный матч)

"Балта" (Украина) - "Азерраил" (Азербайджан) - 0:3 (23:25, 15:25, 19:25)