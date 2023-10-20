Почти три десятка артсистем и более 1300 единиц живой силы. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной
Внушительные цифры
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ обновил потери россии в войне с Украиной. В частности, к статистике добавился день четверга, 19-го октября. За последние сутки воинами ВСУ было уничтожено около тридцати артиллерийских систем.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Также под огонь попали более 1300 единиц живой силы. Как сообщает Генштаб, за последние сутки ликвидировано 1350 оккупантов. Одна из самых больших суточных цифр за всю войну. Всего с начала вторжения, по данным Генштаба, свою смерть в Украине нашли 292 060 российских оккупантов.
Общие боевые потери россии, начиная с 24.02.2022, выглядят так:
- танки - 4992 (+11) ед.,
- боевые бронированные машины – 9557 (+120) ед.,
- артиллерийские системы - 7012 (+29) ед.,
- РСЗО - 822 (+4) ед.,
- средства ПВО – 548 ед.,
- самолеты – 320 ед.,
- вертолеты - 324 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5326 (+8) ед.,
- крылатые ракеты - 1535 (+1) ед.,
- корабли /катера - 20 (0) ед.,
- подлодки - 1(0) ед.,
- автомобильная техника и автоцистерны - 9370 (+33) ед.,
- специальная техника – 985 ед.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Генштаб ЗСУ
Популярное сейчас
- Mundo Deportivo: Реал летом планирует вернуть Моуриньо на пост главного тренера
- Заря - о решении УЕФА по матчу с Маккаби: Любой перенос поединков неприемлем для нас
- Акклиматизация и острое, непривычное для нас питание. Тренер сборной U-19 рассказал о турнире в Южной Корее
- Промоутер Усика рассказал, почему Фьюри согласился на бой с Александром
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
Новости по теме
- 00:23 Украинские Создатели World of Tanks запустили проект в поддержку Украины, на России пригрозили заблокировать игру
- 22:37 Украинские Залужный посетил боевые подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях. ВИДЕО
- 18:11 Украинские В результате атаки российских Шахедов в Сумах поврежден спортивный комплекс Олимп
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн