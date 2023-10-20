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Почти три десятка артсистем и более 1300 единиц живой силы. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной

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Внушительные цифры

Почти три десятка артсистем и более 1300 единиц живой силы. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил потери россии в войне с Украиной. В частности, к статистике добавился день четверга, 19-го октября. За последние сутки воинами ВСУ было уничтожено около тридцати артиллерийских систем.

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Также под огонь попали более 1300 единиц живой силы. Как сообщает Генштаб, за последние сутки ликвидировано 1350 оккупантов. Одна из самых больших суточных цифр за всю войну. Всего с начала вторжения, по данным Генштаба, свою смерть в Украине нашли 292 060 российских оккупантов.

Общие боевые потери россии, начиная с 24.02.2022, выглядят так:

  • танки - 4992 (+11) ед.,
  • боевые бронированные машины – 9557 (+120) ед.,
  • артиллерийские системы - 7012 (+29) ед.,
  • РСЗО - 822 (+4) ед.,
  • средства ПВО – 548 ед.,
  • самолеты – 320 ед.,
  • вертолеты - 324 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5326 (+8) ед.,
  • крылатые ракеты - 1535 (+1) ед.,
  • корабли /катера - 20 (0) ед.,
  • подлодки - 1(0) ед.,
  • автомобильная техника и автоцистерны - 9370 (+33) ед.,
  • специальная техника – 985 ед.
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В статье: война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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