Почти три десятка артсистем и более 1300 единиц живой силы. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ обновил потери россии в войне с Украиной. В частности, к статистике добавился день четверга, 19-го октября. За последние сутки воинами ВСУ было уничтожено около тридцати артиллерийских систем.

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Также под огонь попали более 1300 единиц живой силы. Как сообщает Генштаб, за последние сутки ликвидировано 1350 оккупантов. Одна из самых больших суточных цифр за всю войну. Всего с начала вторжения, по данным Генштаба, свою смерть в Украине нашли 292 060 российских оккупантов.

Общие боевые потери россии, начиная с 24.02.2022, выглядят так: