Джо Байден обратился к американцам: о поддержке Украины, параллелях между режимом Путина и ХАМАС и роли Ирана
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байджен обратился к американской нации и эту его речь отмечают как одну из лучших при каденции этого Президента. Также сообщается, что в настоящее время это обращение является наиболее горячей темой медиа.
Много внимания в своем выступлении Джо Байден уделил Украине и Израилю, их борьбе с агрессорами. В частности, Президент США отметил, что поддержка этих двух стран – приоритетная цель для его Администрации.
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Сегодняшний момент назван переломным моментом в истории – битвой между мировыми демократиями и автократиями.
- бюджетный запрос Администрации в поддержку Украины будет подан завтра в Конгресс в рамках совместного пакета с Израилем;
- Украина и Израиль названы "критически важными" партнерами США, поддержка которых отвечает национальным интересам Америки;
- впервые на уровне Президента США проведены параллели между путинским террористическим режимом и террористами ХАМАС и эта параллель Путин - ХАМАС стала основным трендом в медийном пространстве США;
- четко заявлено о роли Ирана в поддержке как России, так и ХАМАС. В течение последней недели Украиной инициирован или проведен ряд мероприятий на уровне ООН, Конгресса, СМИ, в рамках личных разговоров и встреч, направленных на устранение из нарративов двусмысленности по поводу роли Ирана;
- четко подчеркивается важность поддержки и ее срочности.
Как отмечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США, речь Джо Байдена была положительно воспринята даже оппозиционными политиками.
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