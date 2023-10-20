Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8. Речь может идти о четырнадцати единицах
Поддержка от партнеров
фото из соцсетей
Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8. Об этом заявил Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи со своим хорватским коллегой Марио Баножичем.
"Мы ценим то, что Хорватия неуклонно продолжает помогать Украине, мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военного оборудования – это и все ваши вертолеты Ми-8, и передовое развертывание ваших сил в составе боевых групп НАТО в Польше, Литве и Венгрии, а также в вашей гуманитарной помощи", — заявил Ллйод Остани во время своей встречи с Министром обороны Хорватии.
Отметим, что еще в феврале стало известно, что речь идет о планах Хорватии передать Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8МТВ.
Популярное сейчас
- Неудачный эксперимент Ахметова. Как Шахтер уже проваливался с легионером во главе
- Почти три десятка артсистем и более 1300 единиц живой силы. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной
- Создатели World of Tanks запустили проект в поддержку Украины, на России пригрозили заблокировать игру
- Промоутер Усика рассказал, почему Фьюри согласился на бой с Александром
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
Новости по теме
- 00:23 Украинские Создатели World of Tanks запустили проект в поддержку Украины, на России пригрозили заблокировать игру
- 22:37 Украинские Залужный посетил боевые подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях. ВИДЕО
- 18:11 Украинские В результате атаки российских Шахедов в Сумах поврежден спортивный комплекс Олимп