Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8. Речь может идти о четырнадцати единицах

Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8. Об этом заявил Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи со своим хорватским коллегой Марио Баножичем.

"Мы ценим то, что Хорватия неуклонно продолжает помогать Украине, мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военного оборудования – это и все ваши вертолеты Ми-8, и передовое развертывание ваших сил в составе боевых групп НАТО в Польше, Литве и Венгрии, а также в вашей гуманитарной помощи", — заявил Ллйод Остани во время своей встречи с Министром обороны Хорватии.

Отметим, что еще в феврале стало известно, что речь идет о планах Хорватии передать Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8МТВ.