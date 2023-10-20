Хацкевич: Я обязательно вернусь в Украину. Я живу там, там мой дом

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о своей помощи Украине во время войны с Россией.

— Все устали от войны. Я сам сейчас в поездке по Европе, встречаюсь с детьми-переселенцами, с их родителями и людьми, которые им помогают. Очень много усталости, не только физической. Вам не передать ощущения, когда ты видишь эти глаза, когда ты видишь этих детей, родителей. Кто-то пострадал физически от этого всего. Но у народа Украины есть цель — защитить и освободить свою землю.

Пока у меня есть такая миссия и я могу где-то чем-то помочь, я это с удовольствием делаю. Материальное — это самое простое: взял и перечислил деньги на счет определенного фонда или организации. Если есть голова, две руки и две ноги, деньги заработать можно, и ничего с тобой не случится, если ты поможешь. А иногда доброе слово помогает больше, чем деньги.

Поэтому когда у меня появляется возможность и меня приглашают на такие мероприятия, всегда бросаю все и еду в другую страну или другой город, если надо — лечу.

— Думаете о возвращении в Украину?

— Сегодня имею определенные ограничения в перемещении не в страны Евросоюза. Поэтому не могу вернуться ни в Украину, ни в Беларусь. Обязательно вернусь в Украину, надеюсь, что это случится как можно скорее. Я живу там, там мой дом, - поделился Хацкевич.