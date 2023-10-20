Пентагон располагает сведениями о том, что Китай поставляет России дроны и стрелковое оружие

Пентагон, опираясь на данные анализа российской и китайской таможен, пришел к выводу, что Китай снабжает РФ немало товаров, которые затем используются агрессором в войне против Украины.

По данным США, речь идет о стрелковом оружии, запасных частях, навигационном оборудовании и защитном снаряжении.

Отдельное внимание Пентагон уделил дронам, поскольку крупный и нерегулируемый рынок беспилотников в Китае позволил россиянам закупать коптеры. Речь идет о небольших дронах и БПЛА двойного назначения, которые российские военные используют для войны против Украины.

В период с марта 2022-го по 2023 год китайские фирмы продали России дронов и запчастей к ним на 12 млн. долларов, - говорится в отчете Министерства обороны США о Китае, отрывки которого цитирует Ukraine NOW.