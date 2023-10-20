Байден попросил Конгресс о пакете в $105 млрд для помощи партнерам. Из них 61 млрд - для Украины
Также помощь будет предназначена для безопасности Израиля и Тайваня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Белый дом в пятницу, 20 октября, обратился в Конгресс с запросом на почти 105 миллиардов долларов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США.
Об этом сообщает телеканал CNBC.
Самый большой запрос президента Джо Байдена в этом пакете – более 61 миллиарда долларов для Украины.
Он также призывает выделить дополнительно 14,3 миллиарда долларов для Израиля, еще 2 миллиарда долларов для безопасности Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона и чуть более 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь.
Напомним, 19 октября президент США Джо Байден в прайм-тайм – в 20:00 по Вашингтону – обратился к нации со специальной речью, в которой объяснял, почему поддержка Украины и Израиля важна для национальной безопасности США.
Стоит отметить, что Палата представителей США до сих пор не избрала спикера, поэтому не в состоянии голосовать за любые законопроекты, в том числе за помощь для Украины.
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