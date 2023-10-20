Монастир. Леся Цуренко обыграла обидчицу Завацкой и вышла в полуфинал соревнований
Отличный результат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала третью победу на турнире WTA в Тунисе. В четвертьфинальном матче она обыграла представительницу Испании Нурию Паррисас Диас.
Монастир, Тунис. Четвертьфинал
Леся Цуренко (Украина) - Нурия Паррисас Диас (Испания) 6:3, 6:2
Матч продлился 1 час и 17 минут. За это время Леся сделала одну двойную ошибку и реализовала восемь брейкпоинтов. Для украинки этот полуфинал станет вторым в этом году. В феврале 2023 года украинка смогла дойти до финала на турнире WTA 250 в Хуахине.
Напомним, вчера Паррисас Диас обыграла Катарину Завацкую.
В полуфинале Леся встретится с Жасмин Паолини (Италия, 1).
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