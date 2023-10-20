Монастир. Леся Цуренко обыграла обидчицу Завацкой и вышла в полуфинал соревнований

Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала третью победу на турнире WTA в Тунисе. В четвертьфинальном матче она обыграла представительницу Испании Нурию Паррисас Диас.

Монастир, Тунис. Четвертьфинал

Леся Цуренко (Украина) - Нурия Паррисас Диас (Испания) 6:3, 6:2

Матч продлился 1 час и 17 минут. За это время Леся сделала одну двойную ошибку и реализовала восемь брейкпоинтов. Для украинки этот полуфинал станет вторым в этом году. В феврале 2023 года украинка смогла дойти до финала на турнире WTA 250 в Хуахине.

Напомним, вчера Паррисас Диас обыграла Катарину Завацкую.

В полуфинале Леся встретится с Жасмин Паолини (Италия, 1).