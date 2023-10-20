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В том числе Гепарды и дроны: Германия отправила Украине новую военную помощь

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Очередной пакет военной помощи от Германии

В том числе Гепарды и дроны: Германия отправила Украине новую военную помощь

Генштаб

Новина українською

Германия направила Украине еще одну партию военной помощи за последнюю неделю. Она, в частности, включает беспилотники и зенитные самоходные установки Gepard.

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Об этом сообщает правительство Германии.

Сообщается, что Украина за последнюю неделю получила три зенитные самоходные установки Gepard в дополнение к 46 уже отправленным, а также по 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun (было 80) и Vector (было 104).

Также за неделю Германия передала Украине один мостоукладчик BEAVER, три тягача HX81 с тремя полуприцепами, 13 машин для охраны границы и почти 3900 155-мм дымовых артиллерийских снарядов DM125.

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В статье: война с россией
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