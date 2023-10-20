За сутки на южном направлении россияне потеряли 1051 солдата и 200 единиц техники, - ОСГВ Таврия
Россияне несут серьезные потери и на южном направлении
Генштаб ЗСУ
Более 200 единиц поврежденной и уничтоженной вражеской техники за сутки. Общие потери оккупантов на Таврическом направлении в живой силе - 1051 человек. Боевые действия продолжаются.
Об этом сообщается в официальной телеграм-канале командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В сообщении отмечается: "В общем враг нанес 1 ракетный и 18 авиационных ударов, провел 43 боевых столкновения, кроме того, совершил 859 артобстрелов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1500 огневых задач. Общие потери врага составляют 1051 человек. 2 оккупанта попали в плен.
Уничтожены 143 единицы военной техники противника. В частности, 31 танк, 74 ББМ, 6 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 18 БпЛА и 10 единиц автомобильной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага. Еще 63 единицы ВВТ оккупантов повреждены, в том числе 20 танков".
Популярное сейчас
- УПЛ. Оболонь - Заря 2:4. Скучно точно не было
- Металлист 1925 - Кривбасс: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8. Речь может идти о четырнадцати единицах
- Отец сбежавшего игрока Шахтера: В России ему будет безопаснее
- Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО