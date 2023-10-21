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Российский военный транспортник Ил-76 вспыхнул во время взлета в Душанбе. ФОТО

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К сожалению, экипаж не пострадал

Российский военный транспортник Ил-76 вспыхнул во время взлета в Душанбе. ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

Транспортный самолет Ил-76 ВКС России потерпел крушение в Таджикистане, экипаж не пострадал.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

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По непроверенным данным, авария произошла в ночь с 19 на 20 октября на аэродроме Гиссар возле Душанбе.

По одним сообщениям, во время взлета в Ил-76 взорвалось колесо шасси. Самолет выкатился за пределы взлетной полосы и полностью сгорел. По другим сообщениям, пожар начался из-за возгорания в двигателе.

Экипаж (восемь человек) во время аварии не пострадал.

Российский военный транспортник Ил-76 вспыхнул во время взлета в Душанбе. ФОТО - изображение 1
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В статье: война с россией
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