Российский военный транспортник Ил-76 вспыхнул во время взлета в Душанбе. ФОТО
К сожалению, экипаж не пострадал
фото из свободных источников
Транспортный самолет Ил-76 ВКС России потерпел крушение в Таджикистане, экипаж не пострадал.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
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По непроверенным данным, авария произошла в ночь с 19 на 20 октября на аэродроме Гиссар возле Душанбе.
По одним сообщениям, во время взлета в Ил-76 взорвалось колесо шасси. Самолет выкатился за пределы взлетной полосы и полностью сгорел. По другим сообщениям, пожар начался из-за возгорания в двигателе.
Экипаж (восемь человек) во время аварии не пострадал.
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