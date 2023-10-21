Цыганков возвращается, Кривбасс лидирует, экс-игрок Металлиста ловит бан за допинг. Главные новости за 20 октября
Самые интересные новости за 20 октября, которые вы могли пропустить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Цыганков вернулся к тренировкам с "Жироной"
Возвращение украинского вингера "Жироны" Виктор Цыганкова после травмы может состояться раньше, чем ожидалось. Украинец уже работал вместе с командой (правда, остается неясным, в общей группе или по индивидуальной программе). Виктор вряд ли выйдет в основе на ближайший матч против "Альмерии" на этих выходных, однако к следующему туру уже будет готов помочь команде.
"Металлист 1925" проиграл дома лидеру чемпионата, "Заря" в гостях перестреляла "Оболонь"
"Кривбасс" вероятно еще неделю проведет на вершине турнирной таблицы. А сам матч стал настоящей феерией для Задераки и полным провалом от "желто-синих" (1:3). "Оболонь" во второй раз в первом круге этого чемпионата проигрывает со счетом 2:4. "Заря" впервые в сезоне забивает более двух мячей за игру.
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Экс-игрок Металлиста дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста
Чемпион мира Папу Гомес был дисквалифицирован из-за использования допинга. Игрок сдал положительный допинг-тест в составе "Севильи" перед ЧМ-2022, и сейчас получил наказание в виде двухлетней дисквалификации. По версии футболиста, он принял сироп одного из своих детей без предварительной консультации с врачами.
"Шахтер" будет менять тренера до тех пор, пока мы не найдем того, что нам нужно", – Срна
Исполняющий обязанности главного тренера "Шахтера" Дарио Срна рассказал о важности смены тренера и умении вовремя принимать правильные решения:
"Пусть это будет шесть, семь, восемь, девять, десять тренеров, но я уверяю болельщиков "Шахтера", что мы найдем. Во-первых, каждый клуб имеет перепады, и каждый клуб имеет черную полосу. Рано или поздно – она будет. Через это мы пройдем и станем сильнее".
Хацкевич назвал ошибкой работу в российском клубе
Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что сожалеет о своей работе в российском "Роторе":
"Да, я признаю свою ошибку. Если говорить футбольным языком, это пенальти, красная карточка и удаление, и говорить о них больше не хочу. Это меня очень сильно выбило. Не хочу ничего говорить о той стране и даже вспоминать, что я там работал".
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