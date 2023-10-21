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Более полусотни ББМ. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Общие новости
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Ударный день на уничтожение техники

Более полусотни ББМ. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Согласно официальным данным, украинские Силы обороны ликвидировали 790 захватчиков. Также было уничтожено 106 единиц техники оккупантов, в том числе 55 ББМ.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 292850 (+790 за прошлые сутки) человек,
  • танков ‒ 5063 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 9612 (+55) ед,
  • артиллерийских систем – 7017 (+5) ед,
  • РСЗО – 822 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 548 (+0) ед,
  • самолетов – 320 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5330 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 1535 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9391 (+21) ед,
  • специальной техники – 990 (+5).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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